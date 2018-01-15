Лавров: Россия рассчитывает на прекращение огня в районе Африна в Сирии

Москва, 15 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Россия добивается «полного соблюдения договоренностей о прекращении огня». По его словам, намерение США создать в Сирии так называемые «силы безопасности границы» не будет способствовать урегулированию ситуации вокруг Африна

«У нас это вызывает серьезные вопросы с точки зрения уважения территориальной целостности САР, но здесь есть и проблема в отношениях между курдами и Турцией», — сказал глава российского дипломатического ведомства в ходе брифинга.

Лавров подчеркнул, что «этот новый односторонний ультимативный шаг не помогает успокоить ситуацию вокруг Африна».

Напомним, ранее глава МИД РФ сообщил, что Вашингтон пытается помочь противникам официальных властей Дамаска. Лавров также указал на то, что США фактически не способствуют урегулированию ситуации в Сирии, оказывая поддержку сирийской оппозиции.