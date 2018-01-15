Лавров заявил о стремлении США сорвать реализацию ядерной сделки с Ираном

Москва, 15 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что последние высказывания Вашингтона по иранской ядерной сделке не внушают оптимизма.

«Последние заявления (руководства США), нацеленные на то, чтобы сорвать реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, тоже не добавили оптимизма и стабильности», — приводит слова министра корреспондент Федерального агентства новостей с ежегодной большой пресс-конференции.

По словам Лаврова, прошедший год с точки зрения развития внешней политики «был непростым». Он также напомнил, что многочисленные очаги напряженности продолжали сохраняться в различных регионах по всему земному шару. Кроме того, в конце 2017 года «ситуация серьезно обострилась из-за угроз Вашингтона решить проблему Корейского полуострова», добавил глава российской дипломатии.