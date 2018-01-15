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Новости Сирии
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Сирия вернется лучше, чем была: ФАН публикует интервью с митрополитом Жауржиосом Абу Захемом
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    Сирия вернется лучше, чем была: ФАН публикует интервью с митрополитом Жауржиосом Абу Захемом

    11:20  15 Января 2018
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    Сирия вернется лучше, чем была: ФАН публикует интервью с митрополитом Жауржиосом Абу Захемом

    Федеральное агентство новостей продолжает публиковать интервью с настоятелем храма Сорока мучеников в городе Хомс митрополитом Жауржиосом Абу Захемом. В беседе с корреспондентом ФАН он рассказал о положении христиан в Сирии и о том, каким образом развивался сирийский конфликт:

    «Мое мнение, полностью сложившееся из моего личного анализа ситуации и той информации, которую я прочел и проанализировал. Конфликт является политическим, в который впутали религию для того, чтобы усугубить ситуацию и эксплуатировать религиозный фактор. Они [США] сыграли на чувствительном нерве и попытались создать хаос в обществе. Этот хаос был разожжен между мусульманами разных конфессий: между мусульманами и алавитами или, можно сказать, суннитами и шиитами. И после рассмотрения роли Ирана в Сирии, можно задаться вопросом, почему Иран помогает сирийцам и какие у него дальнейшие планы. Из всего этого можно сделать заключение, что война идёт между суннитами и шиитами».

    Однако, как отмечает собеседник ФАН, главной задачей этой войны было разрушение всей инфраструктуры и экономики страны:

    «Конечно же, все это имеет непосредственное отношение к сирийским запасам нефти и газа, они хотели наложить руки на нефть и, как доказательство, США делает все возможное для того, чтобы присвоить газовые и нефтяные месторождения, расположенные на северо-востоке и даже, возможно, на юге страны. А более дальновидный ход на данный момент — это, конечно же, безопасность Израиля. Главная задача запада заключается в том, чтобы обезопасить Израиль. Даже если это будет сделано ценой жизни всего сирийского народа».

    По словам Жауржиоса Абу Захема, на протяжении пятнадцати веков представители разных конфессий в Сирии ни дня не воевали между собой:

    «Жили в совете и мире, мусульмане с христианами, алавитами с суннитами, с шиитами и друзами — мы все жили спокойно. Я расскажу о себе. Я родом из деревни Ахне, которая находится на горе Аш-Шейх. В этой деревне 105 жителей христиан, остальные, примерно 90 процентов, — друзы. Мы сожительствовали вместе 5-6 веков, и между нами не было разногласий. Были, конечно, бытовые разногласия, но не было разногласий на религиозной почве. Мы все верим в бога, но по-разному ему молимся».

    Поэтому митрополит не считает что война в Сирии — это война религиозная. Это война политическая, экономическая, война за влияние — но для того, чтобы ее начать, внешние игроки решили зайти именно со стороны конфликта на религиозной почве.

    «Вот вам еще пример. Мы, как христиане, не в конфликте с мусульманами, и в доказательство этого мы вернулись на свои земли, хотя в этих районах проживает мусульманское суннитское большинство. Конечно, нужно много времени, чтобы это все пережить, так как пролито много крови и наши раны еще свежи, но со временем все пройдет».

    Жауржиос Абу Захем подчеркнул, что ни одна конфессия в Сирии, ни одна религия не осталась незатронутой сирийской войной:

    «Естественно, со временем мы сможем преодолеть все наши невзгоды, и все вернется на круги своя. Тем самым, мы покажем всему миру, что Сирия вернется даже лучше, чем была».  

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Игорь Петрашевич; Роман Мартынович
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хомс
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