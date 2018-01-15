Сирия: российские военные передали гуманитарную помощь жителям Даръа

Сирия, 15 января. Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике (САР) провели гуманитарную акцию в населенном пункте Карфа в провинции Даръа, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Помощь со стороны правительства России была передана 400 семьям беженцев и семьям погибших солдат в городе Карфа. По данным Центра, общий вес гуманитарного груза составил 2,8 тонны. Российские военные передали нуждающимся продуктовые наборы, детскую одежду, а также школьные канцелярские принадлежности. По данным корреспондента ФАН в Сирии, людям также была оказана необходимая медицинская помощь.

Как видно на эксклюзивных кадрах ФАН, на площади, где проходила гуманитарная акция, собралось много детей. Также там присутствовали старейшины населенного пункта.

Представители расположенного на сирийской авиабазе «Хмеймим» Центра в очередной подчеркнули, что Россия продолжит «помогать братскому народу в трудную минуту» и делать все необходимое для восстановления мирной и нормальной жизни. Военные также подчеркнули необходимость продолжения работы по расширению масштабов местного примирения в сочетании с ликвидацией терроризма. Жители и перемещенные лица поблагодарили российское правительство за предоставленную им помощь.