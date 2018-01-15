Число раненных при резне в пермской школе выросло до 15, возбуждено дело

Пермь, 15 января. Число пострадавших в результате резни в школе в Перми выросло до 15. Ранее сообщалось о 12 пострадавших.

Из них трое, по данным краевого Минздрава, находятся в тяжелом состоянии: это учительница, получившая ранения шеи и 16-летний школьник. Их оперируют.

«Еще девять пострадавших детей уже осмотрены врачами, у них диагностировали незначительные поверхностные травмы», — уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело о покушение на убийство двух и более лиц. Учебная деятельность в школе приостановлена, все ученики и педагогический состав эвакуированы. Подозреваемые задержаны в ближайшее время они будут допрошены, заявили в региональном СУ СК РФ.

Источник ФАН, близкий к расследованию, сообщил, что пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, но угрозы жизням учеников нет.