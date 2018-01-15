Москва надеется на скорое размещение Турцией наблюдателей в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии

Москва, 15 января. В настоящее время турецкие силы занимаются развертыванием системы наблюдательных пунктов вокруг зоны деэскалации, организованной в сирийской провинции Идлиб. Как отметил в ходе пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров, Москва надеется, что Турция «как можно быстрее» завершит выполнение этой задачи.

«Потому что они пока развернули, по-моему, три, а всего их должно было быть 20. Об этом шла речь в контактах наших руководителей. Нас заверили, что эта работа будет ускорена. Надеюсь, это поможет стабилизировать ситуацию в Идлибе», — отметил министр иностранных дел РФ в ходе пресс-конференции.

Отметим, в ходе недавнего телефонного разговора президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили вопросы урегулирования в Сирии, в том числе важность выполнения достигнутых ранее соглашений и обязательств.