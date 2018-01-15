Москва, 15 января. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о планах Вашингтона в Сирии.

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал во время пресс-конференции о том, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон неоднократно указывал главную цель Вашингтона в Сирии. По словам Тиллерсона, Соединенные Штаты имеют единственной целью в САР уничтожение «Исламского государства1» (запрещенная в России террористическая группировка), передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

После появления информации о том, что Белый дом планирует создать в Сирии «зоны пограничной безопасности», возникли подозрения, что США стремятся разделить страну. Речь идет, подчеркнул Лавров, об обособлении огромных участков территории на границе с Ираком и Турцией силами сирийской оппозиции. МИД России ожидает от США разъяснений.

Ранее сообщалось, что США отказались выводить свои войска из Сирии после объявления о победе над группировкой «Исламское государство».

1 Организация запрещена на территории РФ.