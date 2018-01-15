«Яблоко» собрало 87,5 тысяч подписей в поддержку Явлинского на выборах-2018

Москва, 15 января. В настоящее время предвыборные штабы Григория Явлинского — кандидата от непарламентской партии «Яблоко» на президентских выборах 2018 года — собрали 87,5 тысяч подписей в поддержку его кандидатуры. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Яблоко».

Для того, чтобы участвовать в выборах, Явлинскому необходимо собрать по крайней мере 100 тысяч подписей россиян.

«По состоянию на утро понедельника, 15 января, штабы Григория Явлинского в 79 регионах страны собрали в общей сложности 87 500 подписей для его регистрации на выборах президента РФ», — указано в сообщении партии «Яблоко».

В ряде областей — Калининградской, Кировской, Новгородской, Томской, Тульской и Челябинской — сбор подписей уже завершился, поскольку свои автографы в поддержку оппозиционного кандидата поставили более 2,5 тысяч человек.

Отметим, по данным предвыборного штаба действующего президента Владимира Путина, в его поддержку в качестве самовыдвиженца на выборах-2018 было собрано более 500 тысяч подписей (при необходимых 300 тысячах). Штаб Путина планирует не прекращать сбор подписей в поддержку своего кандидата, «чтобы не обидеть избирателей».