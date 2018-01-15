Путин поручил кабмину представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств

Москва, 15 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабмину предусмотреть меры по увеличению учебных учреждений, где есть условия для людей с ограниченными возможностями, в госпрограмме по развитию образования. Кроме того, российский лидер также поручил правительству представить предложения о создании инклюзивного Дома искусств, развития и финансирования спортивных танцев на колясках.

Перечень поручений по итогам встречи главы государства с представителями профессиональных сообществ, профильных общественных организаций и инвалидами, состоявшейся 5 декабря 2017 года, был опубликован на сайте Кремля. Тогда ректор Российской государственной специальной академии искусств Александр Якупов предложил Владимиру Владимировичу создать инклюзивный Дом искусств в кинотеатре «Ударник».

Поручение о предоставлении предложений по созданию такого учреждения должно быть исполнено до 15 февраля текущего года.

Как сообщал телеканал «360», ранее Владимир Путин рекомендовал Центральной избирательной комиссии совместно с региональными властями принять дополнительные меры по созданию людям с ограничениями по здоровью условий для голосования.