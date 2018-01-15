Донбасс сегодня: ВСУ захлестнула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

Донбасс, 15 января. Из-за некомлекта в украинскую армию набирают лиц с судимостью. Группа иностранных снайперов зафиксирована на Светлодарской дуге. Причины обрушения украинской связи в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Кто будет «защищать» Донбасс

Украинские военкоматы выполнили предыдущий план мобилизации не более чем на 40%, информируют военные ЛНР. В связи с этим Вооруженные силы Украины испытывают дефицит личного состава. Кроме того, действующие военнослужащие не продлевают контракты по целому ряду причин как личного, так и материального характера.

В связи с некомплектом командование силовой операцией решило призывать на контрактную службу людей, имеющих судимость. Примечательно, что подразделения, укомплектованные уголовниками, планируется отправлять на передовые позиции.

Оперативная обстановка

Позиции армии Донецкой народной республики на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях обстреливались украинскими бойцами 13 раз за минувшие сутки. По защитникам Донбасса били из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по территории республики выпущено более 200 боеприпасов.

Позиции Народной милиции ЛНР в семи километрах от северо-западной черты Луганска подверглись обстрелу с направления Счастья. ВСУ выпустили по защитникам республики шесть мин калибром 82 мм.

Иностранные снайперы прибыли в Донбасс

В район Светлодарской дуги прибыла группа иностранцев-снайперов, сообщает военная разведка ЛНР. Дислоцированы «помощники» 54-й бригады ВСУ в районе поселка Луганское. Задача наемников — совершение провокационных обстрелов бойцов народной милиции с целью вызвать ответный огонь. Кроме того, по информации луганчан, стрелки будут вести огонь и по позициям украинских националистических подразделений.

Данную информацию корреспонденту ФАН подтвердили и источники из числа бойцов переднего края Горловской обороны ДНР. Дело в том, что 54-я бригада ВСУ контролирует участок Светлодарской дуги, проходящий от пригородов Горловки до западных границ ЛНР. Военные ДНР также успели зафиксировать профессиональных снайперов на позициях противника.

ВСУ маскируют небоевые потери

В оперативном командовании Донецкой народной республики ожидают провокаций со стороны военных подразделений Киева в зоне ответственности 28 механизированной бригады (28 омбр ВСУ). Три дня назад на минном поле, установленном боевиками «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), подорвалась боевая машина пехоты из состава бригады. Погибли трое военнослужащих украинской армии, техника уничтожена взрывом.

Разведка ДНР сообщает, что комбриг 28 омбр Олег Зубовский с целью сокрытия реальных обстоятельств инцидента вступил в сговор с командиром батальона «Правого сектора». На данный момент Зубовским поставлена задача подчиненным подразделениям на проведение систематических обстрелов позиций ВС ДНР затем, чтобы впоследствии представить описанные потери как результат агрессии защитников Донбасса.

Кто виноват в отсутствии связи в Донбассе

Украинские СМИ со ссылкой на блогера Дениса Казанского сообщили о практически полной изоляции ДНР от остального мира. По словам блогера проблемы со связью в республике — это якобы давний план «главарей ДНР по изгнанию» украинского оператора Vodafone из республики. А собственный мобильный оператор «Феникс» якобы не справляется с нагрузкой на сеть.

Напомним, 11 января был поврежден кабель, который обеспечивал работу оператора сотовой связи Vodafone в ДНР. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, самостоятельно разбирался в данном вопросе. В министерстве связи ДНР сообщили, что разрыв оптического кабеля произошел на украинской территории и специалисты ведомства не могут провести работы в заданном районе по понятным причинам.

В нескольких сотнях метров от линии фронта донецкие связисты провели замеры и установили дальность обрыва кабеля на расстоянии 2,4 км от места измерений — это полтора километра вглубь подконтрольной Украине территории. Это говорит о намеренной провокации украинских силовиков и подтверждается тем, что именно военные Киева не дают компании Vodafone восстановить поврежденный кабель.

1 Организация запрещена на территории РФ.