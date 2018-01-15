выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль
Закрыть
Новости Сирии
Лавров рассказал о судьбе якобы плененных в Сирии россиян Заболотного и Цуркану
Новороссия
Донбасс сегодня: ВСУ захлестнула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Донбасс сегодня: ВСУ захлестнула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

    11:28  15 Января 2018
    510

    Донбасс сегодня: ВСУ нахлынула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

    Донбасс, 15 января. Из-за некомлекта в украинскую армию набирают лиц с судимостью. Группа иностранных снайперов зафиксирована на Светлодарской дуге. Причины обрушения украинской связи в ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    Кто будет «защищать» Донбасс

    Украинские военкоматы выполнили предыдущий план мобилизации не более чем на 40%, информируют военные ЛНР. В связи с этим Вооруженные силы Украины испытывают дефицит личного состава. Кроме того, действующие военнослужащие не продлевают контракты по целому ряду причин как личного, так и материального характера. 

    В связи с некомплектом командование силовой операцией решило призывать на контрактную службу людей, имеющих судимость. Примечательно, что подразделения, укомплектованные уголовниками, планируется отправлять на передовые позиции.

    Оперативная обстановка

    Позиции армии Донецкой народной республики на Горловском, Донецком и Мариупольском направлениях обстреливались украинскими бойцами 13 раз за минувшие сутки. По защитникам Донбасса били из 120-мм и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Всего по территории республики выпущено более 200 боеприпасов.

    Позиции Народной милиции ЛНР в семи километрах от северо-западной черты Луганска подверглись обстрелу с направления Счастья. ВСУ выпустили по защитникам республики шесть мин калибром 82 мм.

    Иностранные снайперы прибыли в Донбасс

    В район Светлодарской дуги прибыла группа иностранцев-снайперов, сообщает военная разведка ЛНР. Дислоцированы «помощники» 54-й бригады ВСУ в районе поселка Луганское. Задача наемников — совершение провокационных обстрелов бойцов народной милиции с целью вызвать ответный огонь. Кроме того, по информации луганчан, стрелки будут вести огонь и по позициям украинских националистических подразделений.

    Донбасс сегодня: ВСУ нахлынула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

    Данную информацию корреспонденту ФАН подтвердили и источники из числа бойцов переднего края Горловской обороны ДНР. Дело в том, что 54-я бригада ВСУ контролирует участок Светлодарской дуги, проходящий от пригородов Горловки до западных границ ЛНР. Военные ДНР также успели зафиксировать профессиональных снайперов на позициях противника. 

    ВСУ маскируют небоевые потери

    В оперативном командовании Донецкой народной республики ожидают провокаций со стороны военных подразделений Киева в зоне ответственности 28 механизированной бригады (28 омбр ВСУ). Три дня назад на минном поле, установленном боевиками «Правого сектора»1 (организация запрещена в РФ), подорвалась боевая машина пехоты из состава бригады. Погибли трое военнослужащих украинской армии, техника уничтожена взрывом.

    Разведка ДНР сообщает, что комбриг 28 омбр Олег Зубовский с целью сокрытия реальных обстоятельств инцидента вступил в сговор с командиром батальона «Правого сектора». На данный момент Зубовским поставлена задача подчиненным подразделениям на проведение систематических обстрелов позиций ВС ДНР затем, чтобы впоследствии представить описанные потери как результат агрессии защитников Донбасса.

    Кто виноват в отсутствии связи в Донбассе

    Украинские СМИ со ссылкой на блогера Дениса Казанского сообщили о практически полной изоляции ДНР от остального мира. По словам блогера проблемы со связью в республике — это якобы давний план «главарей ДНР по изгнанию» украинского оператора Vodafone из республики. А собственный мобильный оператор «Феникс» якобы не справляется с нагрузкой на сеть.

    Донбасс сегодня: ВСУ нахлынула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

    Напомним, 11 января был поврежден кабель, который обеспечивал работу оператора сотовой связи Vodafone в ДНР. Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, самостоятельно разбирался в данном вопросе. В министерстве связи ДНР сообщили, что разрыв оптического кабеля произошел на украинской территории и специалисты ведомства не могут провести работы в заданном районе по понятным причинам.

    Донбасс сегодня: ВСУ нахлынула волна небоевых потерь, иностранные снайперы в АТО

    В нескольких сотнях метров от линии фронта донецкие связисты провели замеры и установили дальность обрыва кабеля на расстоянии 2,4 км от места измерений — это полтора километра вглубь подконтрольной Украине территории. Это говорит о намеренной провокации украинских силовиков и подтверждается тем, что именно военные Киева не дают компании Vodafone восстановить поврежденный кабель.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Николай Романенко
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине

      10:42 15 Января 2018 105
      Читать
      10:15
      Сегодня

      Ирак: около 100 человек пострадали при двойном теракте в Багдаде
      10:08
      Сегодня

      Число пострадавших при нападении в школе в Перми возросло до 11
      9:53
      Сегодня

      Пилотный проект по маркировке сигарет стартовал в России
      9:21
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса
      6:59
      Сегодня

      Российский «Циркон» опасен для авианосцев США — СМИ Германии

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32005

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7373

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7135

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12634

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12228
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      560
      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      10:23   15 Января 2018
      144
      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      9:37   15 Января 2018
      12759
      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      2:26   15 Января 2018
      584