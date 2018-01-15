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Новости Сирии
Лавров рассказал о судьбе якобы плененных в Сирии россиян Заболотного и Цуркану
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Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года
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    Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

    Одна из победительниц Всероссийского конкурса сочинений рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным. Порошенко заподозрили в государственной измене. Американский профессор объяснил властям страны, кому принадлежит Крым.
    10:53 15 Января 2018
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    Одна из победительниц Всероссийского конкурса сочинений рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным

    Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

    Одиннадцатиклассница из Москвы Евгения Визитива вошла в число тех, кому выпала удача лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.
    Поначалу школьники волновались, признается Евгения, но потом поняли, что с президентом можно поговорить, как с обычным человеком, — всем хотелось задать интересующие их вопросы и сделать совместное фото.
     

    Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам посетил сирийскую провинцию Хомс

    Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

    ООН оказывает большую помощь сирийским семьям, пострадавшим в результате конфликта, отметил Лоукок. Речь идет в том числе о психологической помощи детям.
    В рамках программы реагирования организацией было собрано около 1,7 млрд долларов, что позволило помочь 7,5 млн мирных сирийцев.
     

    Порошенко заподозрили в государственной измене

    Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

    Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен обратиться в СБУ из-за опубликованного ранее письма, написанного якобы самим Порошенко. В послании на имя главы ФСБ России он просит пустить его в страну и обещает не вести антироссийскую деятельность.
    Куприй требует установить идентичность почерка, а также раскрыть маршруты и цели поездок Порошенко в Россию.
     

    Американский профессор объяснил властям страны, кому принадлежит Крым

    Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

    Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн напомнил, что Крым стал российским еще в 1783 году и прошел вместе со страной через множество войн.
    А Украине — точнее, Украинской ССР — полуостров был передан только в 1954 году, и это было бессмысленным шагом, отмечает Голдстайн.
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