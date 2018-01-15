Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

Одна из победительниц Всероссийского конкурса сочинений рассказала о впечатлениях от встречи с Путиным
Поначалу школьники волновались, признается Евгения, но потом поняли, что с президентом можно поговорить, как с обычным человеком, — всем хотелось задать интересующие их вопросы и сделать совместное фото.
Заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам посетил сирийскую провинцию Хомс
В рамках программы реагирования организацией было собрано около 1,7 млрд долларов, что позволило помочь 7,5 млн мирных сирийцев.
Порошенко заподозрили в государственной измене
Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен обратиться в СБУ из-за опубликованного ранее письма, написанного якобы самим Порошенко. В послании на имя главы ФСБ России он просит пустить его в страну и обещает не вести антироссийскую деятельность.
Куприй требует установить идентичность почерка, а также раскрыть маршруты и цели поездок Порошенко в Россию.
Американский профессор объяснил властям страны, кому принадлежит Крым
Преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн напомнил
, что Крым стал российским еще в 1783 году и прошел вместе со страной через множество войн.
А Украине — точнее, Украинской ССР — полуостров был передан только в 1954 году, и это было бессмысленным шагом, отмечает Голдстайн.