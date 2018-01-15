Видеодайджест новостей, утро 15 января 2018 года

Поначалу школьники волновались, признается Евгения, но потом поняли, что с президентом можно поговорить, как с обычным человеком, — всем хотелось задать интересующие их вопросы и сделать совместное фото.

В рамках программы реагирования организацией было собрано около 1,7 млрд долларов, что позволило помочь 7,5 млн мирных сирийцев.

Порошенко заподозрили в государственной измене

Депутат Верховной рады Виталий Куприй намерен обратиться в СБУ из-за опубликованного ранее письма, написанного якобы самим Порошенко. В послании на имя главы ФСБ России он просит пустить его в страну и обещает не вести антироссийскую деятельность.

Куприй требует установить идентичность почерка, а также раскрыть маршруты и цели поездок Порошенко в Россию.