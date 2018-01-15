Идлиб: еще один населенный пункт присоединился к режиму перемирия

Москва, 15 января. Военное ведомство России сообщило о присоединении еще одного поселения в провинции Идлиб к процессу примирения.

По данным Минобороны РФ сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии содействовали подписанию нового соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий. Документы подписали старейшины населенного пункта Хамдания провинции Идлиб. На настоящий момент количество поселений, соблюдающих перемирие, составляет 2328.

Отмечается, что российские военнослужащие за прошедшие сутки провели две гуманитарные акции. Жители поселения Маррат провинции Дейр-эз-Зор получили более двух с половиной тонн продуктов питания. Детям-сиротам района Ханану города Алеппо военные привезли 250 новогодних подарков.

Ранее сообщалось, что в декабре 2017 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале вывода группировки войск из Сирии, при этом Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь сирийской стороне.