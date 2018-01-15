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Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине
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    Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине

    10:42  15 Января 2018  /обновлено: 10:42  15 Января 2018
    105

    Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине

    Москва, 15 января. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) выпустила предупреждение о вспышке кори в странах Европы и на Украине. Соответствующая информация приводится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

    Согласно приведенным данным, Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации.

    Как стало известно, в европейских странах за январь-октябрь 2017 года заболеваемость в три раза превысила уровни 2016 года. В Италии, Румынии, Украине, Германии отмечается наиболее сложная обстановка.

    На Украине, например, было зафиксировано 3382 случая кори за январь-октябрь 2017 года. Наиболее пострадали Закарпатская, Одесская и Ивано-Франковская области, информирует агентство «ФедералПресс».

     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
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