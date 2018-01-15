«Это нонсенс»: российский эксперт раскритиковал американскую разработку по технологии стелс

Во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics SciTech 2018 американская корпорация Boeing представила концепт ударного гиперзвукового беспилотного самолета. Об этом сообщает портал Naked Science.

Этот самолет — одна из составляющих концепции «мгновенного глобального удара», заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

Стало известно, что в перспективе самолет сможет разгоняться до скорости в 6200 километров в час и будет создан с повсеместным применением технологии стелс. Это должно повысить живучесть воздушного судна. Но необходимо также отметить, что разработка гиперзвукового самолета начнется только в случае выделения средств от американского военного ведомства.

«Мне вот непонятно, как они собираются гиперзвук разрабатывать по технологии стелс? Все, что летит со скоростью выше шести чисел Маха, в атмосфере оставляет характерный инверсионный след и образует вокруг летящего тела кокон плазмы. И каким скрытым ни делай самолет, он все равно будет виден и визуально и на радарах. На таких скоростях поверхность аппарата нагревается и все стелс-покрытие просто выгорит. Это нонсенс», — поясняет ситуацию военный аналитик.

Новый гиперзвуковой беспилотник США будет иметь два двигателя, однако пока силовых установок, которые бы могли развивать такие скорости, не существует в природе.

«Американцы пытаются развивать гиперзвук, тот же Lockheed Martin свой SR-72 закладывал на 2035 год, потому что пока еще не создан двигатель. Основная проблема в том, что если поток набегающего воздуха будет выше одного числа Маха, он будет срывать процесс горения. Современные силовые установки позволяют развивать максимальную скорость в 4,5 числа Маха, а для шести нужны новые технологии и годы разработки», — продолжает Леонков.

Собеседник ФАН напоминает, что в России над развитием гиперзвуковых летательных аппаратов работает концерн «Тактическо-ракетного вооружения», который уже выпустил ракету, способную разгоняться выше 7350 километров в час.

«Это была ракета «Циркон». Работы по созданию двигателя для гиперзвуковых аппаратов у нас проходят лучше и успешнее, чем у всех. Но нужно понимать, что сначала у нас создаются баллистические аппараты, а уже потом что-то другое. Американцы тоже не дураки, они понимают, что все их средства нападения будут сбиваться российскими комплексами ПВО, и поэтому ищут тот самый концепт, который позволил бы им гарантировано воплотить в жизнь концепцию глобального удара. И гиперзвуковой самолет Boeing стал частью доктрины «мгновенного глобально удара» США, — заключил эксперт.

Новый гиперзвуковой самолет в перспективе должен будет своей ударной мощью усилить межконтинентальные ракеты Trident и гиперзвуковые ракеты воздушного базирования X-51. Однако, как предполагает Алексей Леонков, работы над этими проектами закончатся не раньше 2035 года.