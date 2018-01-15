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Турция готовится к войне с курдами: эксперт оценил создание Сил охраны границы Сирии
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    Турция готовится к войне с курдами: эксперт оценил создание Сил охраны границы Сирии

    10:45  15 Января 2018
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    Турция готовится к войне с курдами: эксперт оценил создание Сил охраны границы Сирии

    Официальная Анкара осуждает планы Соединенных Штатов по созданию «Сил охраны границы» в Сирийской Арабской Республике (САР). Об этом говорится в полученном заявлении МИД Турции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — говорится в полученном РИА Новости заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

    Напомним, международная антитеррористическая коалиция создает на подконтрольной территории САР так называемые «Силы охраны границы». В этом процессе задействованы «Демократические силы Сирии» (SDF), заявил ранее представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

    Турция готовится к войне с курдами: эксперт оценил создание Сил охраны границы Сирии

    Как ранее писала «Газета.ru», Турция перебросила танки на границу с Сирией.

    Разногласия в НАТО

    Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН заметил, что для многих стран конфликт в Сирии и Ираке имеет важность не как антитеррористическая операция, а как способ расширить свое влияние в регионе и обеспечить свои геополитические интересы за счет территорий других государств. Действия США и Турции сейчас подтверждают это.

    «Для Анкары самым главным вопросом остается курдский. Турция считает, что создание независимых государств или даже автономий для курдов в приграничных регионах будет опасным для ее государственности. В Анкаре убеждены, что такие территориальные образования будут центрами сопротивления центральному правительству для турецких курдов, а также будут для них ресурсными базами и удобным убежищем.

    Поэтому стратегия Турции в сирийском конфликте неизменно включала в себя необходимость максимального ослабления курдской автономии. Операция «Щит Евфрата» создала барьер между отдельными территориями курдов, Африном и Рожавой, но продемонстрировала слабость протурецких формирований, действующих в Сирии. Наряду с анклавом боевиков в Идлибе, Африн остается главной целью Турции, которая продолжает считать курдов более опасными, чем террористические группы радикалов», — пояснил Сергей Простаков.

    Турция готовится к войне с курдами: эксперт оценил создание Сил охраны границы Сирии

    По словам эксперта, американцы в конфликте на Ближнем Востоке делали ставку на курдов как на необходимую им живую силу для наземных операций и удобный инструмент для проведения своих интересов и разделения возможных союзников. После завершения военной части операции против «Исламского государства»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ) курды остаются геополитическим козырем США, а теперь их безопасность — предлог для того, чтобы оставить американских военных в Сирии.

    «Таким образом, интересы членов НАТО, США и Турции, сталкиваются из-за экспансионистских имперских амбиций Вашингтона и антикурдского курса Анкары. Для Сирии это чревато, прежде всего, продолжением военного конфликта на ее территории, ответственность за который лежит на иностранных государствах, и затяжку решения вопросов террористической активности и национального примирения. Учитывая, что Анкара стягивает войска к сирийской границе, можно сделать вывод, что Турция готовится к войне с курдами», — резюмировал Сергей Простаков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сша #сирия #иг #турция #игил #курды
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