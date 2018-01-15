Лавров рассказал о значении конгресса нацдиалога в Сочи

Москва, 15 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал Сирию одной из главных внешнеполитических тем 2017 года, а также выразил надежду, что проведение конгресса сирийского национального диалога в Сочи будет способствовать возобновлению работы ООН, направленной на мирное урегулирование сирийского конфликта, а именно завязать прямой диалог Дамаска и оппозиции в Женеве.

Министр отметил усилия Москвы по гармонизации интересов внутрисирийских игроков и внешних игроков.

«Это сложный процесс, но у нас есть основания полагать, что роль России, Ирана и Турции, создание зон деэскалации, астанинского процесса, стимулировал процесс урегулирования в ООН», — подчеркнул Лавров.

Кроме того, министр выразил надежду, что на этот процесс повлияет и проведение конгресса нацдиалога в Сочи.

В конце декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с лидером сирийского оппозиционного движения «Сирия завтра» Ахмедом аль-Джарба заявил, что конгресс также поможет создать базу для запуска конституционной реформы, условия которой, должны согласовать сами сирийцы.

Напомним 11 декабря президент РФ Владимир Путин посетил российскую базу «Хмеймим» в Сирии, где отдал приказ о частичном выводе российской военной группировки из САР после полного разгрома террористов ИГ1 в этой стране.

Террористическая организация ИГ запрещена в России по решению Верховного суда РФ.