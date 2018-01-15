Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

Москва, 15 января. Российские власти и МИД будут работать над решением вопроса с голосованием находящихся за рубежом граждан России на предстоящих президентских выборах.

«Выборы у нас в марте, — напомнил Лавров на пресс-конференции в МИД РФ. — Будем работать над тем чтобы граждане легко могли проголосовать за пределами нашей страны».

Отметим, ранее замглавы Центризбиркома России Николай Булаев отмечал, что на предстоящих выборах граждане России за границей смогут воспользоваться новым механизмом голосования, не требующим открепительных удостоверений.

В настоящее время ЦИК России зарегистрировал двух кандидатов в президенты РФ — Владимира Жириновского и Павла Грудинина. При этом в предвыборном штабе действующего президента Владимира Путина сообщили, что уже собрали более полумиллиона подписей россиян — гораздо больше, чем 300 тысяч подписей, необходимых для регистрации кандидата-самовыдвиженца — однако будут до последнего продолжать сбор подписей, «чтобы не обидеть избирателей».