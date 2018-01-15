Сирия: боевики около десяти раз нарушили перемирие в зонах деэскалации

Москва, 15 января. Министерство обороны России сообщило о нарушениях режима прекращения огня в четырех сирийских провинциях.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии сообщил о пяти случаях стрельбы в провинциях Латакия (2) и Алеппо (3). Турецкая мониторинговая группа за минувшие сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня в провинциях Даръа (1) и Дамаск (3). Отмечается, что большая часть случаев применения минометов и стрелкового оружия связана с деятельностью боевиков террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России).

Общая обстановка в зонах деэскалации конфликта оценивается наблюдателями как стабильная.

Ранее сообщалось, что создание зон деэскалации стало возможным после вмешательства российской группировки войск в сирийский конфликт. ВС РФ начали антитеррористическую операцию в САР 30 сентября 2015 года по распоряжению президента России Владимира Путина.

1 Организация запрещена на территории РФ.