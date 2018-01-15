Выборы-2018: на сайте ЦИК появилась интерактивная карта избирательных комиссий

Москва, 15 января. На официальном сайте Центральной избирательной комиссии появилась интерактивная карта избирательных комиссий в России.

На главной странице ЦИК размещена ссылка, по которой можно перейти на страницу с картой, на которой отмечены пункты приема заявлений о внесении в списки избирателей по месту нахождения и помещения для голосования на выборах президента России. Дополнительную информацию о нем можно получить при нажатии на участок.

Ранее стало известно, что выдвижение действующего главы российского государства Владимира Путина на выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года, только в Москве и Туле поддержали более полумиллиона россиян.

Официально сбор подписей завершится 30 января. После этого подписные листы отправят в Москву на проверку в Центризбирком.

Владимир Путин. Биография.