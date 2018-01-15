выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль
Закрыть
Новости Сирии
Лавров рассказал о судьбе якобы плененных в Сирии россиян Заболотного и Цуркану
Выборы 2018
Выборы-2018: на сайте ЦИК появилась интерактивная карта избирательных комиссий
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Выборы-2018: на сайте ЦИК появилась интерактивная карта избирательных комиссий

    10:26  15 Января 2018  /обновлено: 10:26  15 Января 2018
    211

    Выборы-2018: на сайте ЦИК появилась интерактивная карта избирательных комиссий

    Москва, 15 января. На официальном сайте Центральной избирательной комиссии появилась интерактивная карта избирательных комиссий в России.

    На главной странице ЦИК размещена ссылка, по которой можно перейти на страницу с картой, на которой отмечены пункты приема заявлений о внесении в списки избирателей по месту нахождения и помещения для голосования на выборах президента России. Дополнительную информацию о нем можно получить при нажатии на участок.

    Ранее стало известно, что выдвижение действующего главы российского государства Владимира Путина на выборах президента, которые состоятся 18 марта 2018 года, только в Москве и Туле поддержали более полумиллиона россиян.

    Официально сбор подписей завершится 30 января. После этого подписные листы отправят в Москву на проверку в Центризбирком.

    Владимир Путин. Биография.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Тимур Румянцев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #цик #выборы-2018
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Роспотребнадзор усилил контроль на границе из-за вспышки кори в Европе и на Украине

      10:42 15 Января 2018 105
      Читать
      10:15
      Сегодня

      Ирак: около 100 человек пострадали при двойном теракте в Багдаде
      10:08
      Сегодня

      Число пострадавших при нападении в школе в Перми возросло до 11
      9:53
      Сегодня

      Пилотный проект по маркировке сигарет стартовал в России
      9:21
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса
      6:59
      Сегодня

      Российский «Циркон» опасен для авианосцев США — СМИ Германии

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 32005

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7373

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7135

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12634

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12228
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      США взяли курс на раздел Сирии — Лавров

      11:02   15 Января 2018
      560
      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом

      10:23   15 Января 2018
      144
      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      9:37   15 Января 2018
      12759
      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      2:26   15 Января 2018
      584