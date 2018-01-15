Число пострадавших при нападении в школе в Перми возросло до 11

Пермь, 15 января. Количество пострадавших после нападения неизвестных с ножами в пермской школе увеличилось до 11.

«Известно о 11 пострадавших, из них двое в тяжелом состоянии и девять человек — в состоянии легкой степени тяжести, — сообщили журналистам в городской станции скорой помощи. — Люди получили колото-резанные ранения, из 11 пострадавших один взрослый, остальные дети», передает ТАСС.

Как информирует региональное министерство территориальной безопасности, после нападения было эвакуировано 750 человек, в том числе почти 700 детей.

«Во время ЧП в школе находилось 743 человека, из них 698 школьников и 45 взрослых», — указано в релизе.

В настоящее время здание школы оцеплено. Работает полиция. На место ЧП выехали представители властей города и Пермского края. Как стало известно ранее Федеральному агентству новостей, поножовщину в школе устроил один из учеников данного учебного заведения. Второго нападавшего из школы отчислили.