Выборы-2018: в регионах открывают дополнительные пункты по сбору подписей в поддержку Путина

Москва, 15 января. Выдвижение действующего главы России Владимира Путина на выборах президента РФ в марте 2018 года только в Москве и Туле поддержали более полумиллиона россиян. При том, что по закону ему, как самовыдвиженцу, достаточно собрать не менее 300 тыс. подписей.

Однако в предвыборном штабе Путина подчеркивают, что продолжат работу. Так, по словам пресс-секретаря штаба Андрея Кондрашова, это было бы неправильно по отношению к тем, кто еще не успел поставить подпись.

Поэтому для сбора будут напечатаны дополнительные листы, а проблему больших очередей из желающих, решат, открыв дополнительные пункты.

Площадки для них предоставила партия «Единая Россия». При этом единороссы подчеркивают, что сами сбором не занимаются, а только предоставляют помещения, отмечают «Вести».

Напомним, что на площадках строго запрещена агитация, каждый желающий поддержать того или иного кандидата должен быть совершеннолетним гражданином РФ, а также иметь прописку на территории того региона, где расположен пункт сбора подписей, куда он пришел.

Официально сбор подписей завершится 30 января. После этого подписные листы отправят в Москву на проверку в Центризбирком.

12 января Кондрашов заявлял, что в поддержку Путина собрано уже 408 тыс. подписей.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.