Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

Пермь, 15 января. Неизвестные с ножами ворвались в здание школы в Перми и напали на учеников во время занятий. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в результате ранения получили девять человек, в том числе двое учителей.

Злоумышленников задержали. В ситуации разбираются правоохранители и сотрудники Следственного комитета. На место происшествия выехали губернатор Пермского края и сотрудники министерства территориальной безопасности.

После случившегося был открыт штаб. По предварительным данным, одним из нападавших оказался бывший ученик школы.