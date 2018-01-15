На Украине весь политикум делается в довольно истеричной манере: эксперт оценил связи Порошенко с ФСБ

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили прокомментировал обращение украинского лидера Петра Порошенко в ФСБ, в котором он обязуется не вредить интересам Российской Федерации.

По мнению Михаила Саакашвили, документ может быть поддельным.

«Я не графолог, чтобы сопоставлять почерк. И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — заявил он.

Как ранее сообщала «Газета.ru», телеканал «Рустави-2» опубликовал копии обращений президента Украины в ФСБ, которые были направлены в ведомство в феврале 2007 года в связи с тем, что Петр Порошенко не был допущен на территорию России.

Формальный документ

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что на самом деле Порошенко в 2007 году не сделал ничего особенного. Он въезжал на территорию России из-за бизнеса, что-то другое его мало в тот момент интересовало. И он оставил ту бумагу, которую от него просили. Не документ о «сотрудничестве с ФСБ», как это пытаются представить сегодня, а роспись на чисто формальном документе.

«Другое дело, что сейчас на Украине весь политикум делается в довольно истеричной манере. Уже на протяжении трех лет дня не проходит, чтобы каждый политик не обвинил всех других политиков вокруг «агентом Кремля» и «шпионом ФСБ». Это уже стало не то что мейнстримом, а атмосферой политического процесса, которой его участники дышат. Они во взаимных обвинениях чувствуют себя как рыба в воде и уже другой жизни не представляют. Только вот на всю эту одержимость уже мало покупаются украинские граждане. В 2014 году действительно все города и села были изрисованы надписями, деревья и заборы были выкрашены в «патриотические цвета». Сейчас же пришло некое отрезвление, люди более прагматично стали глядеть на происходящее вокруг», — пояснил Андрей Иванов.

И, заметил эксперт, когда Саакашвили говорит про какое-то там «сотрудничество с ФСБ» Петра Порошенко, простые граждане это воспринимают исключительно как то, что бывший грузинский президент продолжает бесноваться. И то воспринимают все без злобы. Ну, мол, работа такая, ничего не поделаешь.

«Есть еще один интересный момент. В открывшихся документах проявляется, что современные украинские политики действительно просто исполняют свои роли. Порошенко кричит о «российской агрессии», но сам при этом смотрит на вещи достаточно прохладно. И не секрет, что до событий на Майдане Порошенко был настроен на активное сотрудничество с Москвой. Он дружил с нашими телеведущими Владимиром Соловьевым и Дмитрием Киселевым. Да и сейчас, что интересно, Порошенко не закрыл свою шоколадную фабрику в Липецке. Даже специальные этикетки делает для конфет к 23 февраля, взывающие к патриотическим чувствам россиян.

И, несмотря на так называемую декоммунизацию, активно ведет переговоры о сотрудничестве с коммунистическим Китаем. В Киеве даже решили перевести на украинский второй том трудов Си Цзиньпина. Проще говоря, есть старая риторика, которая произносится украинскими политиками по инерции. Там много шпионов, агентов Кремля, сотрудников ФСБ. А есть реальная жизнь. Ее прекрасно понимают как политики, так и обычные украинские граждане», — резюмировал Андрей Иванов.