Стала известна предварительная причина нападения на школу в Перми

Пермь, 15 января. Поножовщину в школе в Перми устроил один из учеников этого учебного заведения. Второго нападавшего из школы отчислили, сообщил источник ФАН.

По его данным, именно обида из-за отчисления могла послужить причиной кровавой атаки. Среди девяти пострадавших учитель и школьник находятся в тяжелом состоянии.

Здание школы оцеплено. Работает полиция. На место ЧП выехали представители властей города и Пермского края. Все подробности уточняются.