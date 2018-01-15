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Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса

    9:21  15 Января 2018  /обновлено: 9:47  15 Января 2018
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    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса

    Хомс, 15 января. Военные из российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии доставили гуманитарный груз — продовольствие, детские книги и канцелярские принадлежности — в расположенную в восточной части провинции Хомс сирийскую деревню Баду. Это уже второй гуманитарный конвой в деревню, которая испытала на себе ужасы войны с террористами из запрещенных в России группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1.

    В настоящее время Баду включена в зону деэскалации конфликта в провинции Хомс, там проживают около 700 человек. Как рассказал представитель местной администрации, во время боевых действий деревня сильно пострадала от обстрелов со стороны террористов.

    «Прорваться к нам они не смогли, но интенсивно обстреливали деревню, разрушили много домов и почти все ирригационные сооружения. Поля сильно пострадали. Все это восстанавливается, но в деревне по-прежнему ощущается нехватка продуктов и медикаментов, поэтому помощь российских военных очень нужна, — рассказал РИА Новости представитель местной администрации Амер Сальхаб. — В нашей деревне принимаем уже второй гумконвой».

    Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса

    Отметим, вчера Минобороны РФ сообщало о доставке гуманитарного груза в один из населенных пунктов провинции Деръа, куда были доставлены продукты питания, детская одежда и канцелярские принадлежности для сирийских школ. 

    Президент России Владимир Путин и другие российские политики неоднократно призывали западные страны и международные организации расширять поставки гуманитарной помощи нуждающимся жителям Сирии. Тем не менее, с ходом боевых действий чаще происходил обратный процесс — после того, как правительственные силы освобождали от террористов очередной район или город, поставки туда гумпомощи с Запада прекращались.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Валентин Меликов
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