Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США
Сирия, 15 января. Американская коалиция создает так называемые «Силы охраны границы» Сирийской Арабской Республики (САР). Турецкие власти осудили планы Соединенных Штатов по созданию «Сил охраны границы». Вооруженная сирийская умеренная оппозиция отказывается принимать участие в конгрессе в Сочи. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
«Силы охраны границы»
Международная антитеррористическая коалиция во главе с США создает на подконтрольной территории в САР так называемые «Силы охраны границы». В этом процессе, помимо всего прочего, принимают участие «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских формирований. Об этом сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.
«В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек», — заявил он.
По его словам, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат. То есть на западной окраине страны, которая находится под контролем курдов, а также вдоль турецкой и иракской границ.
ДСС были сформированы в 2015 году при активной поддержке Соединенных Штатов. Как тогда заявлялось, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).
Турция против
Официальная Анкара выступает против планов Соединенных Штатов по созданию «Сил охраны границы» в САР. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.
«Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.
Как ранее писала «Газета.ru», Турция перебросила танки на границу с Сирией.
Вопрос оппозиции
Делегация вооруженной сирийской оппозиции, которая принимала участие в переговорах в Астане, не планирует участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в конце января. С таким заявлением выступил член делегации Фатех Хассун.
«Что касается конгресса в Сочи, военная делегация сил революции остается при своей позиции и отказывается от участия», — заявил Хассун.
Напомним, от участия в конгрессе в Сочи уже отказалась оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП), которая объединяет делегатов от политической оппозиции. Не меньше 40 группировок вооруженной оппозиции САР в декабре подписали совместное заявление против проведения конгресса национального диалога, назвав его попыткой «уйти от женевского пути урегулирования».
1 Организация запрещена на территории РФ.