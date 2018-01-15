выборы-2018
18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь Ростов-на-Дону Волгоград Астрахань Ярославль
Закрыть
Россия
Выборы-2018: Лавров пообещал упростить голосование для граждан РФ за рубежом
Новости Сирии
Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США

    9:21  15 Января 2018  /обновлено: 9:23  15 Января 2018
    1012

    Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США

    Сирия, 15 января. Американская коалиция создает так называемые «Силы охраны границы» Сирийской Арабской Республики (САР). Турецкие власти осудили планы Соединенных Штатов по созданию «Сил охраны границы». Вооруженная сирийская умеренная оппозиция отказывается принимать участие в конгрессе в Сочи. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    «Силы охраны границы»

    Международная антитеррористическая коалиция во главе с США создает на подконтрольной территории в САР так называемые «Силы охраны границы». В этом процессе, помимо всего прочего, принимают участие «Демократические силы Сирии» (ДСС), состоящие в основном из местных арабских племен и курдских формирований. Об этом сообщил представитель пресс-службы коалиции Томас Вил.

    «В настоящее время на первом этапе проходят подготовку примерно 230 человек, конечная цель — создать численность сил примерно в тридцать тысяч человек», — заявил он.

    По его словам, силы охраны границы будут развернуты вдоль долины реки Евфрат. То есть на западной окраине страны, которая находится под контролем курдов, а также вдоль турецкой и иракской границ.

    Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США

    ДСС были сформированы в 2015 году при активной поддержке Соединенных Штатов. Как тогда заявлялось, для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

    Турция против

    Официальная Анкара выступает против планов Соединенных Штатов по созданию «Сил охраны границы» в САР. Об этом говорится в полученном РИА Новости заявлении МИД Турции.

    «Продолжение сотрудничества США с YPG, которое противоречит их собственным обязательствам, подвергают риску нашу нацбезопасность и территориальную целостность Сирии, и это неприемлемо. Осуждаем упорство США в этом ошибочном подходе и еще раз напоминаем, что Турция решительно настроена на устранение любых угроз по отношению к ней и имеет для этого все возможности», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Турции.

    Как ранее писала «Газета.ru», Турция перебросила танки на границу с Сирией.

    Вопрос оппозиции

    Делегация вооруженной сирийской оппозиции, которая принимала участие в переговорах в Астане, не планирует участвовать в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи в конце января. С таким заявлением выступил член делегации Фатех Хассун.

    «Что касается конгресса в Сочи, военная делегация сил революции остается при своей позиции и отказывается от участия», — заявил Хассун.

    Сирия сегодня: коалиция создает Силы охраны границы САР, Турция осудила планы США

    Напомним, от участия в конгрессе в Сочи уже отказалась оппозиционная Сирийская комиссия по переговорам (СКП), которая объединяет делегатов от политической оппозиции. Не меньше 40 группировок вооруженной оппозиции САР в декабре подписали совместное заявление против проведения конгресса национального диалога, назвав его попыткой «уйти от женевского пути урегулирования».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сша #сирия #алеппо #иг #дамаск #игил #саа
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      Ирак: около 100 человек пострадали при двойном теракте в Багдаде

      10:15 15 Января 2018 34
      Читать
      10:08
      Сегодня

      Число пострадавших при нападении в школе в Перми возросло до 11
      9:53
      Сегодня

      Пилотный проект по маркировке сигарет стартовал в России
      9:21
      Сегодня

      Сирия: российские военные доставили гумпомощь в деревню на востоке Хомса
      6:59
      Сегодня

      Российский «Циркон» опасен для авианосцев США — СМИ Германии
      6:00
      Сегодня

      Сирия итоги за сутки на 15 января 06.00: «Ан-Нусра» применила химоружие, ВКС РФ и САА продвинулись в Алеппо

      Триста азербайджанцев в Киеве предъявили Авакову ультиматум: «Арсен, убери своих фашистов!»

      17:14 10 Января 2018 31851

      Радикалы под крики «Смерть России!» нагадили в киевском офисе Российского центра науки и культуры

      20:42 8 Января 2018
      7339

      Саакашвили пропал: его неделю не видели в палаточном лагере под Верховной Радой

      15:09 7 Января 2018
      7113

      Киев как провинция, убийство Ноздровской, «Аваков – собака, геть на гиляку!»

      11:37 4 Января 2018
      12595

      Неонацисты прошли по Киеву опять незамеченными для западных СМИ

      22:49 1 Января 2018
      12186
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      Неизвестные с ножами напали на учеников пермской школы, девять человек пострадали

      9:37   15 Января 2018
      4843
      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      Путин рассказал, какие ценности объединяют мировые религии

      2:26   15 Января 2018
      502
      Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

      Американский преподаватель напомнил Вашингтону, кому принадлежит Крым

      2:13   15 Января 2018
      25142
      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      Путин сравнил мавзолей Ленина с хранилищем мощей

      13:55   14 Января 2018
      1700