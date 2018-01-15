Украинские силовики один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 15 января. Украинские силовики за минувшие стуки один раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.

Как рассказали в пресс-службе Народной милиции Луганской народной республики, бойцы ВСУ выпустили шесть мин с направления города Счастье по позициям Народной милиции ЛНР в районе села Раевка.

По предварительной информации, жертв, пострадавших, а также разрушений нет.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе договорилась о «новогоднем перемирии». Режим прекращения огня вступил в силу 23 декабря.

Ранее Газета.ru писала, что Путин обсудил с главами ДНР и ЛНР идею по обмену пленными в Донбассе. Благодаря этим переговорам в конце декабря 2017 года состоялся самый массовый обмен пленными в Донбассе.