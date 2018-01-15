Пилотный проект по маркировке сигарет стартовал в России

Москва, 15 января. До конца 2018 года в России будет проводиться эксперимент по маркировке табачной продукции — каждая пачка сигарет получит индивидуальный идентификатор, который позволит отличить подлинную продукцию от контрафакта. Эффективность эксперимента обеспечивает целый ряд федеральных органов, включая Минпромторг, Минфин, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

В рамках эксперимента каждая пачка и каждый блок сигарет получат индивидуальный двухмерный код, по которому можно будет определить марку табачной продукции, а также дату, место и время ее производства. Для производителей участие в начинающемся 15 января эксперименте является добровольным, а каждый покупатель сможет проверить подлинность любой пачки сигарет с помощью бесплатного мобильного приложения.

Для производителей участие в пилотном эксперименте является добровольным — о своем намерении присоединиться уже заявили табачные компании Japan Tobacco International, British American Tobacco и Philipp Morris International, крупнейшие производители табачной продукции в мире, сообщает РИА Новости. В Imperial Tobacco — это такие бренды, как Davidoff, Gauloises и Camel — также выразили предварительную готовность присоединиться к системе маркировки.

Как отметили производители, введение дополнительной маркировки не должно оказать существенного влияния на стоимость сигарет — все необходимое оборудование уже есть на существующих фабриках.

Отметим, Владимир Путин одобрил решение правительства РФ о введении сплошной маркировки товаров в России начиная с 2018 года. Сплошная маркировка всех видов товаров в РФ должна быть введена до 2024 года.