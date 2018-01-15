В Госдуме выступили против принятой Минприроды редакции Красной книги

Москва, 15 января. Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды обратился к Генпрокуратуре и Минюсту с призывом не допустить утверждения исключающего некоторые виды редких и вымирающих животных проекта Красной книги. Об этом со ссылкой на сопредседателя комитета Владимира Бурматова сообщает «Парламентская газета».

Новую редакцию Красной книги утвердил президиум комиссии Минприроды. По данным парламентария, в нее не вошли 17 редких видов животных. Среди них касатки, несколько видов гусей и оленей, гималайский медведь, кавказская серна и другие животные. Бурматов подчеркнул, что решение по новой редакции Красной книги принималось без учета мнения научного сообщества.

«С экспертами не посоветовались. Есть десятки ученых, которые заявляют, что у них другое мнение, что нынешнее решение — чиновничье, ангажированное, что процедурами согласования власти пренебрегли», — заявил парламентарий.

В связи с этим Комитет Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды обратился к генеральному прокурору Юрию Чайке с просьбой проверить законность принятия приказа об утверждении Списка занесенных в Красную книгу объектов животного мира. Также парламентарии попросили министра юстиции Александра Коновалова приостановить регистрацию приказа Минприроды до разрешения конфликта.