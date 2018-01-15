Биатлонист Васильев рассказал, что думает о Владимире Путине

Петербург, 15 января. Биатлонист Дмитрий Васильев, ставший доверенным лицом Владимира Путина, рассказал, что думает о российском президенте.

Спортсмен в интервью Пятому каналу рассказал, что для него огромная честь представлять российского лидера, который взял на себя ответственность во время кризиса в России.

Кроме того, как добавил Васильев, Владимиру Путину удалось вывести страну из проблем и стабилизировать экономику. Вспомнил биатлонист о зарплатах в стране, которые стали гораздо выше и выплачиваются без задержек.

Напомним, что в списке доверенных лиц действующего президента России и кандидата на пост главы государства Владимира Путина, утвержденным ЦИК в пятницу, числятся более десяти жителей Петербурга.

Владимир Путин. Биография.

