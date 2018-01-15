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Россия
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Биатлонист Васильев рассказал, что думает о Владимире Путине
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    Биатлонист Васильев рассказал, что думает о Владимире Путине

    8:51  15 Января 2018  /обновлено: 8:52  15 Января 2018
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    Биатлонист Васильев рассказал, что думает о Владимире Путине

    Петербург, 15 января. Биатлонист Дмитрий Васильев, ставший доверенным лицом Владимира Путина, рассказал, что думает о российском президенте.

    Спортсмен в интервью Пятому каналу рассказал, что для него огромная честь представлять российского лидера, который взял на себя ответственность во время кризиса в России. 

    Кроме того, как добавил Васильев, Владимиру Путину удалось вывести страну из проблем и стабилизировать экономику. Вспомнил биатлонист о зарплатах в стране, которые стали гораздо выше и выплачиваются без задержек.

    Напомним, что в списке доверенных лиц действующего президента России и кандидата на пост главы государства Владимира Путина, утвержденным ЦИК в пятницу, числятся более десяти жителей Петербурга.

    Владимир Путин. Биография.
     

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
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    #владимир путин #путин #россия #выборы-2018
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