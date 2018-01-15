Косачев назвал неудачниками политиков, которые говорят о «вмешательстве РФ»

Москва, 15 января. Сенатор Константин Косачев назвал неудачниками политиков, которые говорят о «вмешательстве России» куда-либо.

Как сообщает РИА Новости, председатель международного комитета Совета Федерации ФС РФ прокомментировал заявление кандидата на должность президента Чехии Иржи Драгоша.

Бывший председатель Академии наук накануне заявил, что российские спецслужбы проявляют заинтересованность в переизбрании действующего главы государства Милоша Земана.

«Крайне непорядочный ход, не имеющий при этом под собой никаких оснований», — прокомментировал Косачев слова Драгоша, добавив, что тезис о «вмешательстве РФ» включается, как только что-то происходит не так, как хотели в Вашингтоне и в Брюсселе.

«Этот тезис использует своего рода «лига неудачников», списывающих все свои неудачи на Россию. Судя по всему, в этой лиге прибыло, чем бы ни закончился второй тур президентских выборов в Чехии», — резюмировал Константин Косачев.

Напомним, что в первом туре на выборах президента Чехии победу одержал действующий глава государства Милош Земан, который набрал более 38% голосов. Иржи Драгош стал вторым, набрав более 26%. Второй тур состоится 26-27 января.

Добавим, что встреча президентов РФ и Чехии состоялась в конце прошлого года в Сочи. Путин и Земан согласились с необходимостью укреплять двусторонние отношения, а также обсудили ряд политических вопросов.