Школы в Магаданской области отменили уроки из-за 50-градусных морозов

Магадан, 15 января. В некоторых школах Магаданской области отменили занятия из-за непогоды.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС РФ, меры были приняты в понедельник в связи с низкими температурами. В целях профилактики простудных заболеваний в пяти школах Сусуманского городского округа Магаданской области отменены занятия в школах. Уроки отменили учащимся с первого по 11-й класс.

В ведомстве также рекомендовали воздержаться от выезда за пределы населенных пунктов.

Как сообщает телеканал «360», по данным Гидрометцентра, в Магаданской области в понедельник температура воздуха составит минус 43 градуса, а ночью столбик термометра опустится до минус 50.