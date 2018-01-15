Президент Афганистана заявил, что без поддержки США афганская армия не продержится и полгода

Кабул, 15 января. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что без финансовой поддержки США афганская армия не продержалась бы и полгода. Об этом со ссылкой на западные СМИ сообщает RT.

«Мы не смогли бы поддерживать нашу армию шесть месяцев без поддержки США и возможностей США», — заявил Гани.

По словам президента Афганистана, невозможность поддерживать армия связана с нехваткой средств.

В то же время Гани заявил, что «чтобы вести свои битвы» Афганистану не нужны другие страны.

Напомни, в конце декабря 2017 года президент России Владимир Путина во время встречи с руководством Федерального собрания заявил, что без присутствия США ситуация в Афганистане могла быть хуже.