Эксперты заявили об избытке энергомощностей в России в 2023 году в 26,2 ГВт

Москва, 15 января. В ассоциации «Сообщество потребителей энергии» заявили, что чистый избыток мощности в 2023 году составит 26,2 ГВт, или более 10% всей мощности энергосистемы РФ.

«Поставщики модернизируют мощность с темпами около 3 ГВт в год, и выводить ее по истечении паркового ресурса не собираются», — заявил РИА Новости директор ассоциации Василий Киселев.

По словам эксперта, через пять лет, чистый избыток мощности, учитывая разнообразные ограничения по ее выдаче, составляет в 2023 году 26,2 ГВт, или более 10% всей мощности энергосистемы.

Напомним, что во время совещание в ноябре у Владимира Путина глава Минэнерго Александр Новак заявил, что в 2020–30 годах в электроэнергетике высвобождается около 1,5 триллиона рублей

По итогам совещания были опубликованы поручения президента, согласно которым правительство должно к 1 марта разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию.