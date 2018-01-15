Глава Общественной палаты Бурятии стал доверенным лицом Путина на выборах

Улан-Удэ, 15 января. Председатель Общественной палаты Бурятии Баир Бальжиров вошел в число доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина.

Ранее ЦИК утвердил кандидатуры 259 доверенных лиц Путина, которые будут агитировать россиян голосовать за этого кандидата. При этом они не смогут иметь полномочий наблюдателя.

Баир Бальжиров руководит Общественной палатой Бурятии с 2016 года. Кроме Бальжирова, статус доверенного лица в Бурятии получила также активист ОНФ Виктория Колмакова.

Напомним, кандидат на пост главы государства имеет право назначить до 600 доверенных лиц.

Напомним, что как сообщил пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Андрей Кондрашов, у кандидата в президенты России Владимира Путина не будет страниц и аккаунтов в социальных сетях.