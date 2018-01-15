Аэропорт Дубая задержал и отменил несколько рейсов из-за сильного тумана

Дубай, 15 января. Авиарейсы задерживаются и отменяются в международном аэропорту Дубая. Как пишут западные СМИ, причиной этого может быть сильный туман.

Изменения в графике полетов коснулись рейсов из Манчестера, Лондона, Баку, Джидды и других городов.

Как рассказали в Национальном центре метеорологии, туман возможен в разных частях страны в течение нескольких дней. Сейчас на дорогах в Дубае видимость составляет менее 200 метров.

Как сообщает Flightradar24.com, в Абу-Даби все самолеты прибывают и отправляются по расписанию.