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Россия
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Россия
Певец Басков стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина
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    Певец Басков стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина

    7:58  15 Января 2018  /обновлено: 7:59  15 Января 2018
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    Певец Басков стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина

    Москва, 15 января. Российский певец Николай Басков стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты России Владимира Путина.

    Ранее ЦИК утвердил представителей Путина, которые будут принимать участие в агитации населения. Центризбирком одобрил кандидатуры 259 доверенных лиц Путина. Все они будут агитировать россиян голосовать за этого кандидата.

    Как рассказал Басков, он стал доверенным лицом кандидата Путина из-за нестабильной ситуации в мире. По словам музыканта, действующий лидер государства способен здраво принимать решения. Басков подчеркнул, что от решений главы государства зависит будущее страны.

    Басков уверен, что Путин «точно знает, что делает». Он также доверяет нынешнему лидеру и считает, что с Путиным «Россия начинает жить лучше с каждым днем».

    Напомним, действующий президент РФ Владимир Путин будет участвовать в качестве самовыдвиженца. Сейчас подписи в поддержку его кандидатуры собираются по всей стране.

    Певец Басков стал доверенным лицом кандидата в президенты Путина

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Алия Садыкова
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    #путин #басков #выборы-2018
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