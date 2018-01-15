Завидуют нам: на Валааме рассказали, что афонские монахи думают о Путине

Москва, 15 января. По словам игумена Валаамского монастыря епископа Панкратия, греческие монахи, приезжающие на Валаам из монастыря на Афоне, часто беседуют с местными обитателями о российском президенте Владимире Путине: в их глазах верующий президент является особым явлением, героическим персонажем.

«Те братья, которые приезжали, отцы с Афона сюда, всегда две темы доминируют. Первая тема — это Путин, как нам повезло, как они нам завидуют», — с улыбкой рассказал епископ Панкратий в документальном фильме Андрея Кондрашова «Валаам».

Священнослужитель пояснил, что для отцов с Афона Путин представляет собой совершенно иную политическую реальность — он верующий президент, регулярно посещающий святые места России.

«Он — это для них просто вообще, ну какой-то вот герой, образец для подражания, — рассказал епископ. — Верующий президент, атакующий сильно! А вторая тема — лед».

Напомним, вчера телеканал «Россия 24» представил документальный фильм «Валаам». В фильм включены два интервью президента Путина, в которых он рассказывает о своих впечатлениях от одного из самых знаменитых монастырей России.