«Аэрофлот» предупредил о задержке рейса в Афины

Москва, 15 января. Из-за забастовки авиадиспетчеров в Греции на три часа задержан рейс «Аэрофлота» из Москвы в Афины. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Изменилось время вылета рейса SU2110/2111 Шереметьево — Афины — Шереметьево. Самолет должен был отправиться в Грецию в 09.05 мск, но время вылета отложили на 12.25.

Протесты в Греции связаны с намеченным на 15 января рассмотрением в греческом парламенте нескольких законопроектов. Один из законов призван ограничить право граждан на забастовку.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что президент России Владимир Путин подписал указ, благодаря которому возобновлены регулярные авиарейсы в столицу Египта. Указом Каир был исключен из списка городов, с которыми закрыто воздушное сообщение.