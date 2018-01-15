Подписи в поддержку кандидата Путина поставил Генсовет «Единой России»
Москва, 15 января. В сборе подписей в поддержку кандидата на должность президента России Владимира Путина приняли участие члены генерального совета партии «Единая Россия».
Как сообщает «МК», секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак поставил подпись в поддержку Путина в приемной «Единой России» в Петербурге, а его заместители – в Москве.
«Единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина — это не агитация «Единой России», это желание наших граждан по всей стране высказать свое мнение», — пояснил Турчак на своей странице в социальной сети.
Напомним, что ЕР накануне на один день предоставила свои региональные общественные приемные волонтерам, которые собирают подписи в поддержку кандидата в президенты РФ и действующего главы государства Владимира Путина.