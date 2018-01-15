Соловьев высмеял американского журналиста за неумение считать 

Москва, 15 января. В ходе передачи «Воскресный вечер в Владимиром Соловьевым» ведущий высмеял участвовавшего в дискуссии американского журналиста Грэга Вайнера за неумение считать: американец, стараясь доказать масштабы влияния президента США Дональда Трампа на американское общество, насчитал невероятное количество читателей Twitter Трампа.

По мнению Вайнера, в Соединенных Штатах сейчас «идет война элит», и побеждает в ней Дональд Трамп. Не обращая внимания на Соловьева, в шутку спросившего — «Наш агент?» — Вайнер принялся считать читателей микроблога американского президента чтобы показать масштабы влияния Трампа на общество.

«Каждый твит Трампа читает примерно 450–460 тысяч человек. В день Трамп дает 16–17 твитов, — принялся расписывать Вайнер. — Если мы это все умножим на 30 дней и на 12 месяцев в году — его в год аудитория 2 миллиарда 300 миллионов человек! Я уж не говорю о 46 миллионах подписчиков».