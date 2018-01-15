Саакашвили не поверил в «обещание» Порошенко не вредить России

Киев, 15 января. Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили усомнился в достоверности документов, в которых президент Украины Петр Порошенко, якобы, обещает не вредить России. Об этом политик написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«И все же при том, что я считаю президентство Порошенко на этом этапе уже очень вредным для страны, не могу поверить, чтобы он был таким глупым, чтобы оставить такой официальный документ о сотрудничестве с ФСБ», — написал Саакашвили.

Напомним, ранее портал URA.ru сообщил, что грузинский телеканал «Рустави-2» опубликовал якобы написанные в 2007 году Петром Порошенко заявления в ФСБ России, в которых он обязуется неукоснительно соблюдать российское законодательство и обещает не заниматься антироссийской деятельностью.