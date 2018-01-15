В Брянске собрали подписи за выдвижение кандидата в президенты Путина

Брянск, 15 января. Брянские представители партии «Единая Россия» приняли участие в организации единого дня сбора подписей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

Как рассказали в пресс-службе ЦИК партии «Единая Россия», партия 14 января предоставила свои общественные приемные во всех субъектах РФ для сборщиков подписей в поддержку самовыдвижения Путина. В Брянске этой площадкой стал конференц-зал по улице Красноармейской, 126.

Как отметил председатель совета регионального поискового движения «Брянский Фронт» Максим Волков в Facebook, «Брянск поставил подпись за выдвижение Путина».

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что партия предоставила площади, однако представители «Единой России» сбором подписей не занимаются.

В воскресенье в общественные приемные партии пришли более 200 тысяч человек, желающих оставить подписи за выдвижение Путина.