Неделя звезд хоккея завершилась в Астане

Астана, 15 января. В столице Казахстана в воскресенье завершилась Неделя звезд хоккея Континентальной Хоккейного Лиги.

Как сообщают «Известия», венцом спортивного праздника стал финал десятого по счету Матча звезд, победу в котором одержала команда дивизиона Тарасова, которая переиграла сборную дивизиона Чернышева со счетом 5:4.

«Это было увлекательное шоу, отлично разрядившее атмосферу для всех хоккеистов нашей лиги, у которых сейчас идут решающие матчи очень напряженного сезона», — рассказал изданию нападающий ярославского «Локомотива» Брэндон Козун.

На «Барыс-Арене», кроме Матча звезд, состоялось традиционное Мастер-шоу, в рамках которого лучшие игроки сезона Континентальной хоккейной лиги приняли участие в ряде конкурсов.

Хоккеисты соревновались в лучшем исполнении буллита, кто из них совершит самый мощный бросок по воротам, и также, кто самый скоростной игрок. Состоялись соревнования и по «хоккейному биатлону».

«Все конкурсы были интересными, но биатлонная эстафета — самый необычный. Очень понравилось — никогда не приходилось на таком мероприятии выступать», — рассказал «Известиям», нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Владимир Ткачев.

Добавим, что следующий Матч звезд может пройти в Хельсинки. Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко отметил, что столица Финляндии рассматривается в качестве места проведения мероприятия, но окончательное решение еще не принято.

Напомним, президент России Владимир Путин в конце декабря прошлого года вышел на лед катка на Красной площади и сыграл в товарищеском матче Ночной Хоккейной Лиги.