Роспотребнадзор предупредил о росте числа заболевших корью на Украине и в Европе

Москва, 15 января. Роспотребнадзор предупредил об ухудшении ситуации с корью на Украине и в странах Европы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что данными поделился Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения. По оценке экспертов, сейчас наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации по кори в европейском регионе. С января по октябрь 2017 года в Европе заболеваемость выросла в три раза по сравнению с тем же периодом 2016 года. Напряженная обстановка сохраняется в Италии, Румынии, Украине, Германии.

За 11 месяцев 2017 года на территории Украины корью заболели 3,38 тысячи человек. В Одесской области от этого заболевания погибли пять человек, трое из них дети.

Ведомство призывает граждан учитывать информацию об уровне заболеваемости при планировании поездок.

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