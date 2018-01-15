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Тренер сборной России по баскетболу пожалел об отмене лимита на легионеров
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    Тренер сборной России по баскетболу пожалел об отмене лимита на легионеров

    7:18  15 Января 2018  /обновлено: 7:18  15 Января 2018
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    Тренер сборной России по баскетболу пожалел об отмене лимита на легионеров

    Москва, 15 января. Экс-капитан сборной России по баскетболу, чемпион Европы Сергей Быков считает, что отмена лимита на легионеров была преждевременной. Об этом Быков заявил в интервью газете «Известия».

    «Мне кажется, с отменой лимита поторопились. Его можно было отменять только при наличии сильного детско-юношеского баскетбола», — заявил Сергей Быков.

    Баскетболист отметил, что детско-юношеский баскетбол в России находится «не на самых высоких позициях». По словам Быкова, когда юные спортсмены начнут играть на профессиональном уровне, они, вероятно, проиграют конкуренцию ветеранам и легионерам и могут «исчезнуть с радаров». Баскетболист отметил, что сейчас нелегко собрать игроков для национальной сборной, а при лимите на легионеров у тренера был широкий выбор.

    «А когда я играл при лимите на легионеров — два русских на площадке, — у игроков сборной было много игрового времени, и у Блатта был широкий выбор на каждую позицию», — подчеркнул баскетболист.

    Сергей Быков напомнил, что при лимите на легионеров национальная сборная добивалась высоких результатов, и «это факт, с которым сложно спорить».

    "Пять причин проголосовать"
    Автор: Виталий Малясев
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    #россия #спорт #баскетбол #лимит #легионеры
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