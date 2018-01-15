Вы даже не знаете, как слово «Украина» пишется: Соловьев ответил журналисту из США на «изъятие» Крыма 

Москва, 15 января. Соединенные Штаты на самом деле никогда не интересовались судьбой большей части Украины и украинского народа, напомнил ведущий в ходе передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» американскому журналисту Грэгу Вайнеру, который отстаивал право США на политическое вмешательство по всему миру. Первой и основной целью Вашингтона во время украинского кризиса всегда был Крым и находящийся там Черноморский флот РФ, указал Соловьев.

В ходе передачи Вайнер без лишних отговорок признал, что США проводили политическое вмешательство на Украине, обвинив Россию в том же самом — однако российские дипломаты, по его словам, «профукали Украину», не сумев провести российскую политическую линию во время Евромайдана.

«Да, влияние. Соединенные Штаты проводят свое влияние и политику там, где считают нужным, защищая своих союзников, — объявил американский журналист. — А Крым это что такое? Присоединение Крыма, изъятие украинской территории».

«Мы ничего не изымали, — решительно ответил Соловьев. — И, кстати, если говорить о том, кто что профукал — Украину профукали вы».

Соловьев подчеркнул, что США не интересовали результаты госпереворота на Украине — и уж тем более ее «территориальная целостность», о которой заявил Вайнер.

«Вы даже не знаете, как слово Украина пишется! — возмутился Соловьев в ответ на слова о «защите территориальной целостности». — Для вас самое важное было взять Севастополь, потому что именно Крым и Севастополь имели военное значение».

Таким образом, после того, как во время госпереворота Крым покинул Украину и присоединился к России, остальная Украина фактически стала обузой для США, пригодной только для решения второстепенных задач Вашингтона.