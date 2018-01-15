Российский «Циркон» опасен для авианосцев США — СМИ Германии

Берлин, 15 января. Немецкая газета Stern опубликовала статью, в которой говорится об опасности для американских авианосцев ракетного корабельного комплекса «Циркон», который разрабатывается в России.

Издание отмечает, что в ходе модернизации российские крейсеры «Адмирал Нахимов» и «Петр Великий» будут оснащены не только СЗС С-500 и крылатыми ракетами «Калибр», но и гиперзвуковыми крылатыми ракетами «Циркон» 3М22.

Российская ракета способна достигать скорости более 2 км/сек, а диапазон действия составит около 600 километров, что может угрожать не только авианосцам США, но и кораблям других стран.

При этом, как отмечает РИА Новости, по мнению авторов статьи «вооруженный конфликт между Москвой и Вашингтоном маловероятен, и Россия будет использовать модернизированные линейные крейсеры для укрепления имиджа сверхдержавы».

Напомним, в ноябре 2017-го президент России Владимир Путин, обсуждая итоги учений «Запад-2017», заявил, что комплексная модернизация и перевооружение армии идут планомерно.