Российские телеканалы готовятся к дебатам кандидатов на выборах-2018

Москва, 15 января. На этой неделе некоторые российские телеканалы намерены официально объявить о проведении предвыборных дебатов между кандидатами в президенты России на предстоящих в марте выборах. Большинство участников предстоящих выборов, у которых принял документы Центризбирком, уже объявили о своем желании принять участие в теледебатах.

В ЦИК отметили, что не торопятся распределить эфирное время между кандидатами — до 31 января кандидаты будут продолжать сбор подписей в свою поддержку, в дальнейшем эти подписи подлежат проверке и только после этого будут утверждены кандидаты, которые попадут в бюллетени на выборах. Только тогда будет распределяться эфирное время.

«Вот когда они определятся, тогда и распределим. Работа будет проведена в кратчайшие сроки, не более трех суток. Все кандидаты находятся в равных условиях и получат одинаковое количество бесплатного времени», — заявил в беседе с газетой «Известия» член ЦИК Александр Клюкин.

Участие в дебатах планируют принять все кандидаты, кроме Владимира Путина — между тем, именно с ним хотелось бы подискутировать большинству потенциальных соперников на выборах. При этом принять решение об участии в дебатах может только сам кандидат — в ходе прошлых президентских выборов Путин не принимал участия в публичных дебатах, направив на них своих представителей.