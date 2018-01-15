Полиции и Росгвардии поручат следить за дронами
Москва, 15 января. Сотрудников Росгвардии и полиции могут наделить полномочиями по рассмотрению дел о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщают «Известия».
С инициативой внести соответствующие поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях выступил Минтранс. Сотрудникам полиции и Росгвардии разрешат составлять протоколы о нарушении правил использования воздушного пространства беспилотниками и рассматривать соответствующие дела.
Эксперты отмечают, что у Росавиации и Ространснадзора не хватает сотрудников для того, чтобы уследить за каждым дроном. В то же время беспилотники могут использоваться для доставки различных грузов, наблюдения и даже шпионажа.
«Дроны из забавы превратились в средство наблюдения, транспортировки, а может быть, и шпионажа. Значит, регулировать эту сферу должны структуры с соответствующим опытом и спецификой», — цитирует управляющего бюро «Адвокаты и бизнес» Сергея Ковбасюка издание.